В Доме-музее А. П. Чехова в Ялте презентовали новый выставочный проект «Актрисы Чеховы»

В Доме-музее А. П. Чехова в Ялте презентован новый выставочный проект «Актрисы Чеховы». Тематическая выставка, созданная при поддержке Министерства культуры Крыма, рассказывает о трех поколениях актрис с мировым именем из семьи Чеховых и Книппер.
Представила новую экспозицию автор научной концепции проекта, лауреат премии имени А. П. Чехова Ялтинского городского совета, старший научный сотрудник республиканского музея Юлия Долгополова. Гостей познакомили с малоизвестными фактами из творческой биографии супруги писателя Ольги Книппер-Чеховой, известной актрисы Московского Художественного театра и ее родственниц, европейской звездой театра и кино – Ольгой Чеховой, а также актрисами Адой и Верой Чеховыми (Руст).
Основу выставки составили подлинные личные вещи актрисы и супруги писателя Ольги Книппер, театральный бинокль сестры Антона Чехова и первого директора Дома-музея Марии Чеховой, уникальные фотографии с дарственными надписями и многое другое.
Посетить экспозицию можно до 25 декабря согласно графику работы Дома-музея А. П. Чехова.
источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; Фотоматериалы — Дом-музей А. П. Чехова
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