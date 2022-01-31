 В ДТП под Севастополем пострадала 11-летняя девочка

Накануне вечером под Севастополем произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В этой аварии пострадали 2 человека, в том числе 11-летняя девочка.

На 70-м км автодороги «Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» водитель, 2002 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai», двигался по второстепенной дороге. При проезде нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог он не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Mitsubishi» под управлением женщины, 1979 года рождения, которая двигалась по главной дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 11-летняя пассажирка автомобиля «Mitsubishi», которая госпитализирована в детскую больницу. Также за медицинской помощью обратилась и водитель иномарки, — сообщили в ГИБДД.