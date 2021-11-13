В ДТП с микроавтобусом на трассе «Севастополь – Ялта» пострадало 12 человек

13 ноября, в 8:40 на трассе «Севастополь – Ялта», в районе поворота на Ласпи произошло ДТП, в котором пострадало 12 человек.

33-летний водитель автомобиля ГАЗ-24, житель ближнего зарубежья, в нарушение ПДД выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом «Mercedes», — рассказали в ГИБДД.

На момент ДТП в микроавтобусе находились семь пассажиров и в легковом автомобиле – три пассажира. В результате ДТП пострадали 12 человек (11 – из микроавтобуса). Все они госпитализированы.

Устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии, проводится проверка.

Прокуратура города Севастополя организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло утром 13 ноября 2021 года на автодороге «Севастополь – Ялта». В результате столкновения частного микроавтобуса «Мерседес» и автомобиля «Волга» водитель отечественного транспортного средства 1988 года рождения получил по предварительным данным тяжкие телесные повреждения, еще 11 человек — пассажиры микроавтобуса и автомобиля «Волга» — получили телесные повреждения небольшой и средней тяжести. Все пострадавшие — совершеннолетние лица, им оказывается медицинская помощь, — сообщили в прокуратуре Севастополя.