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В ДТП у с. Верхнесадовое погибли четыре девушки. 18-летняя девушка-водитель выжила

В ДТП у с. Верхнесадовое погибли четыре девушки. 18-летняя девушка-водитель выжила

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:34 10.07.2025

Четыре юных пассажирки погибли в ДТП на 47-м км автодороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Вела автомобиль 18-летняя девушка.

Сегодня в 14 часов 20 минут 18-летняя водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не уступила дорогу автомобилю Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение. В настоящее время установлено, что в результате аварии погибло 4 девушки-пассажира автомобиля ВАЗ в возрасте от 17 до 19 лет. 18-летняя водитель автомобиля ВАЗ экстренно госпитализирована в медицинское учреждение, а водителю Mercedes-Benz Sprinter оказана медицинская помощь на месте, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

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По факту дорожной аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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