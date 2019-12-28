В Духовном управлении мусульман Крыма подвели итоги 2019 года

В Духовном управлении мусульман Крыма подвели итоги работы религиозного учреждения за 2019 год по всем направлениям.

Основная миссия Муфтията – реализация проектов по возрождению Ислама в Крыму и религиозно-культурному просвещению населения. Главной задачей Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК) является содействие мусульманам в удовлетворении религиозных потребностей, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Координация деятельности религиозных организаций

В 2019 году повышение квалификации прошли 62 имама. В частности, 25 человек посетили курсы, организованные Крымским региональным представительством «Ассоциации психологической помощи мусульманам» в г. Евпатория, 37 человек прошли курсы повышения религиозных служителей в Республике Татарстан (г. Болгар) «Теория и практика управления религиозной организацией», «Методика профилактической работы с исламской молодежью с целью дерадикализации», «Основы исламской культуры в мечетях России, как инструмент дерадикализации российского общества», «Теория и практика управления религиозной организацией».

В период 2019 года Отделом зарегистрировано 45 общин.

В 2019 году началась реализация религиозно-образовательного проекта «Халкъ Медресеси». На базе религиозного комплекса «Сеит-Сеттар» скомплектовано две группы, созданы филиалы, которые в настоящее время работают в Первомайском, Сакском, Джанкойском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, а также в г. Евпатория. На 2020 год запланировано открытие филиалов во всех регионах Крыма. Окончившие данный курс имамы продолжают работу в мечетях республики по месту проживания.

Сотрудники Отдела регулярно принимают участие в заседаниях Межконфессионального Совета Крыма «Мир – дар Божий», спортивных мероприятиях, благотворительных акциях и конкурсах в рамках городского и республиканского масштаба.

Строительство

В течение 2019 года на территории Республики Крым продолжилось строительство мечетей практически во всех регионах полуострова. В частности, в населенных пунктах Путиловка (Янджу), Угловое (Аджи-Булат) Бахчисарайского района, Яркое Сакского, Литвиненково, Зеленогорское, Межгорье Белогорского района, а также Белоглинка (Актачи-Кият), Белое-5, Ивановка, Фонтаны-5, Луговое-2 Симферопольского района, Пятихатка в Красногвардейском районе, Березовка в Раздольненском, пгт Черноморское.

Главным объектом, имеющим большое значение для мусульман Крыма, является строительство Соборной мечети в Симферополе. К концу 2019 года строители уже приступили к внешней и внутренней отделке культового здания, росписи и установке витражных окон, благоустройству территории и наладке инженерных сетей.

В 2019 году на территории Крыма состоялось несколько знаменательных событий –закладка фундамента под будущие мечети. Торжественные мероприятия прошли в селе Баракъ (Синицыно) в Ислям-Терек (Кировское), Насипкой (Кефе-Феодосия), Корьпе (Калиновка) в Еди Къую (Ленинский р-н) и Байдары под Севастополем (Акъ-Яр).

Распахнула свои двери новая мечеть Къадир-джами в Левадках под Симферополем, после капитального ремонта и возведения минарета вновь принимает верующих мечеть в микрорайоне Акъ-Мечеть в столице Крыма.

Кроме того, при мечетях в сёлах Ай-Василь в Ялте, Янджу под Бахчисараем и Бузавчи (Новопокровка) в Красногвардейском районе профессионалами возведены минареты.

Духовным управлением мусульман Крыма проведена большая работа по возвращению исторических культовых объектов. В частности, в селе Капсихор (Морское) в Судакском регионе, несколько десятков объектов комплекса Зынджырлы медресе, а также Орта-Медресе в Бахчисарае и дюрбе в Евпатории.

Отделом строительства и земельных вопросов проведена большая работа по оформлению земельных участков под 37 культовых сооружений, а также получены правоустанавливающие документы на 13 зданий культового направления.

Религиозное образование

В 2019 году в Азовском медресе продолжились реформы в системе религиозного образования с учетом образовательно-религиозных стандартов. В настоящее время в медресе обучаются около 70 человек.

В 2019 году Крымские выпускники медресе, получившие высшее религиозное образование в РИИ (Республика Татарстан, г. Казань) приступили к работе в Духовном управлении мусульман Крыма и г. Севастополь и проводят службы в мечетях Симферопольского и Бахчисарайского районов.

Отделом образования ДУМК в 2019 году подготовлена специальная литература для мусульман, находящихся в местах заключения. Совместно с Управлением Федеральной исполнительной службы в Республике Крыма и г. Севастополя проводятся лекции и семинары для осужденных, отбывающих сроки в Исправительных колониях и СИЗО Симферополя и г. Керчь.

В рамках образовательных проектов проводится ряд лекций и тренингов в Крымском инженерно-педагогическом университете, Симферопольском автотранспортном техникуме, а также в Крымском республиканском институте последипломного педагогического образования.

Народное просвещение

При Духовном управлении мусульман Крыма и г. Севастополь на протяжении шесть лет функционирует религиозно-просветительский проект «Файдалы илим» («Полезные знания»). Основные направления деятельности «Файдалы илим» – просветительская работа. Для сравнения: в 2014 году количество преподавателей основ Ислама составляло 8 человек. В 2015 году количество преподавателей возросло до 35. На сегодняшний день преподавательский состав «Файдалы илим» насчитывает 80 человек. В Крыму функционируют около 75 воскресных школ. Количество учащихся курсов основ Ислама более 3 000 человек.

Набирает популярность онлайн просвещение, в частности, краткий курс – «Особые состояния у женщин», благотворительный марафон «Бирликте рахмет», курс «Меним аилем» («Моя семья»). Специалисты проекта «Файдалы илим» ведут обучающие курсы и лекции в социальных сетях. В частности, в Инстаграмм – аудитория составляет 10 500 человек.

В рамках проекта «Файдалы илим» функционируют курсы ускоренного изучения Корана, которые работают в период Рамазана.

«Файдалы илим» – это организация таких мероприятий, как «Алтын несиль» – ежегодный Всекрымский конкурс на знание Ислама среди детей. «Муххамед — алейхи селям — инсанларнынъ энъ юджесидир» – литературный конкурс. Конкурс на лучшее методическое пособие «Янъы усул», «Хайрунниса 2019», конкурс талантов «Озюнъи косьтер!» и другие мероприятия. При ДУМ Крыма создана детская вокальная студия «Эманет», участники которой выступают на крупных мероприятиях с концертными номерами.

Издательская деятельность

В течение 2016 года Муфтият продолжил в работу по реализации проектов в просветительском направлении. Значительно обогатилось содержание газеты, о чем свидетельствуют положительные отзывы читателей. Пользуется популярностью среди читателей религиозный журнал «Источник мудрости», издаваемый ДУМК. Журнал включает в себя статьи, охватывающие широкий спектр жизни мусульман, в частности, материалы социологического, психологического, религиозного характера, в том числе и детский мир.

В 2019 году ДУМКом напечатаы книги на крымскотатарском и русском языках, книги «Мезхебы в Исламе», «40 хадисов», брошюры «Контраргументация в отношении деструктивных культов на примере хизб’ут-тахрир», «Хилье-и сеадет ве Азрет-и Мухаммеднинъ (с.а.с.) ахлякъы», «Эфал-и мукеллефин», а также выпущены Имсакие, Плакат по обучению намаза, Календарь со временами намаза на 2020 год и др. печатная продукция (буклеты, афиши, памятки).

Взаимодействие со СМИ

В период 2019 года Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь плотно взаимодействовало со СМИ, как крымскими, так и федеральными и международными. Это прямые эфиры во время Рамазана, еженедельные радио и телерубрики на телеканале «Миллет», видеомосты и видеоконференции, а также участие в программах и передачах на религиозную тематику. Религиозные служители ДУМКа принимали участие в таких программах, как «Крымский консенсус», «Саба», «Мераба, Рамазан», «Ачыкъ лаф» и другие. В ноябре 2019 года в телеэфир начала выходить программа «Дин субети» с ведущим – магистром исламского права, заместителем муфтия Крыма Айдером Исмаиловым. Совместно с федеральным религиозным телеканалом «Алиф-ТВ» выходят сюжеты о жизни крымских мусульман.

Внешняя деятельность

В течение 2019 года представители ДУМК принимали участие в международных конференциях и форумах в Москве, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесии, Республиках Татарстан и Бошкортостан, Беларуси, Турции, Польше, Минске. Заместитель Муфтия Крыма Эсадуллах Баиров в составе крымских общественных организаций и национальных культурных общин Республики Крым принял участие в заседании круглого стола, который состоялся в Варшаве в рамках совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения на тему: «Крымские татары вчера и сегодня». Кроме того, заместитель Муфтия Крыма Айдер Исмаилов принял участие в торжестенных мероприятиях, посвящённых 420-летию основания Минской Соборной мечети и 25-летию образования Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь, открытию Музея Ислама в Соборной мечети Минска и 80-летию Муфтия Беларуси Эбу Бекира Шабановича.

Благотворительность

Духовное управление мусульман Крыма продолжает бессрочную акцию «Мерхаметлик» («Милосердие») по сбору средств для лечения тяжелобольных детей. Сбор пожертвований ведется во всех мечетях Крыма, а также в торговых точках, расположенных в местах компактного проживания крымских татар, во время массовых мероприятий и религиозных праздников. Большую поддержку оказывают мусульманские общины Крыма, а также меценаты, предприниматели, бизнесмены и простые граждане. Сбор в рамках «Мерхаметлик» осуществляется в период от Рамазана до Рамазана, кроме того, в течение этого периода осуществляется срочная материальная помощь. Начиная с 2009 года по настоящее время в рамках акции «Мерхаметлик» собрано 19.129.009 рублей. Большая часть средств передана на лечение тяжелобольных детей.

Сертификация халяль

При Духовном управлении мусульман Республики Крым и г. Севастополя с 2008 года функционирует Центр сертификации и стандартизации халяльной продукции «Элял».

В 2019 году сертификат продлили такие предприятия, как «Ряба Крымская» АПХ «Дружба народов», предприятие по производству колбас «Мевлид», предприятие «Крымский султан», «Щербет», «Бахчисарайские продукты «Халяль», ТД «Эльса Эмиз», четыре предприятия по убою мелкого и крупнорогатого скота. Кроме того, список сертифицированных предприятий пополнили Туристическая компания «Ариадна-Крым» – первая турфирма в Республике Крым, работающая в данном направлении, и Сакское предприятие ООО «Крымские традиции», выпускающее мороженое.

На территории Республики Крым вся продукция предприятий, получивших Сертификат «Халяль» Центра сертификации и стандартизации «Элял» Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополя, выпускается с маркировкой логотипа ДУМ Крыма.

Религиозные мероприятия

ДУМ Крыма проводит религиозные мероприятия, в частности в период месяца Рамазан ежедневно в Центральной мечети Симферополя проводятся ифтары для верующих. На Ораза-байрам проводится раздача Рамазан-пакетов – продуктовых наборов для малоимущих и многодетных семей, в Дом престарелых, детские дома, одиноким и сиротам.

Во время Курбан-байрама проводится раздача жертвенного мяса среди имамов, преподавателей ДУМКа, а также среди малоимущих и многодетных семей. Ежегодно в дни религиозных праздников Муфтият Крыма совместно с УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю организовывает праздничные мероприятия в исправительных колониях Симферополя и Керчи, а также в Симферопольском СИЗО.

В число религиозных мероприятий также входит проведение ежегодного конкурса «Эзан седасы» на лучшего муэдзина, мероприятий «Мевлид», «Ашуре», религиозные мероприятия в мечетях в благословенные ночи Мирадж, Бераат. Помощником Муфтия по взаимодействию с УФСИН в исправительных колониях проводятся лекции для осужденных. Также курс лекция проводится для получивших условные сроки.

В 2019 году впервые в Крыму был проведен конкурс на лучшего архитектора культового сооружения – мечети с элементами крымскотатарского зодчества.

В рамках V Всекрымского конкурса «История Ислама в Крыму и история Крымских ханов, конкурсы прошли в трех общеобразовательных школах Джанкойского, Симферопольского и Красногвардейского районах.

ХАДЖ

В 2019 году Крымский хадж-оператор АВН-Тур провел успешную организацию паломничества. Услуга оказана 975 паломникам. Хадж-оператор Муфтията Крыма в совместной работе поставил цель создать комфортные условия для паломников. Это комфортабельные отели, удобная логистика, питание, приближенное к родной кухне, трансфер к священным местам Мекки и Медины, медицинское сопровождение. Кроме того, в этом году удалось разработать упрощённый маршрут для одной из групп паломников сообщением Симферополь-Москва-Джидда и Джидда-Москва-Симферополь. Ранее Муфтият Крыма направил официальное письмо в Хадж-миссию России с просьбой увеличить квоту для региона с 600 до 1000 мест. Выезд паломников из Крыма начался 26 июля. Группы были сформированы по 50 человек, включая медработников и сопровождающих.

Планы

Муфтият Крыма планирует совершенствовать текущие проекты, систему образования, образовательные стандарты, которые разработаны и внедрены в этом году, а также подготовку кадров, повышение квалификации уже существующих имамов. Главной задачей Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК) является содействие мусульманам в удовлетворении религиозных потребностей, поддержание здоровой внутренней атмосферы в рядах верующих, а также особое внимание правильному воспитанию подрастающего поколения, которое является залогом здорового будущего народа.

Источник: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма