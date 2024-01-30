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В двух селах Красногвардейского района открыли новый ФАП и врачебную амбулаторию

В двух селах Красногвардейского района открыли новый ФАП и врачебную амбулаторию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:47 30.01.2024

В Красногвардейском районе состоялось открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Новоэстония и врачебной амбулатории в селе Мускатное. Строительные работы проводились за счет средств ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Стоимость возведения ФАПа составила свыше 18 млн. рублей, строительство амбулатории – свыше 31 млн. рублей.

Помещения ФАПа и амбулатории укомплектованы необходимой медицинской мебелью, компьютерной техникой и оборудованием в соответствии с действующими стандартами. Здания подключены к сетям энергоснабжения, в них проведено горячее и холодное водоснабжение, системы водоотведения, вентиляции и кондиционирования. Также благоустроена прилегающая территория, — сообщили в минздраве РК.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Новоэстония обслуживает 895 человек, из них 248 детей. Мускатненская врачебная амбулатория обслуживает 1163 человек, из них 313 детей.

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Открытие новых зданий медучреждений позволяет улучшить доступность и качество медицинской помощи в районе и обеспечить комфортные условия работы для работников здравоохранения.

В двух селах Красногвардейского района открыли новый ФАП и врачебную амбулаторию

Фото: минздрав РК.

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