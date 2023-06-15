В Джанкое будут судить сообщника («курьера») телефонных мошенников

18-летний крымчанин имеет все шансы «интересно и содержательно» провести ближайшие пять лет жизни.

В Джанкое прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у пожилых граждан денежных средств на сумму более 2 млн. рублей. 18-летний местный житель обвиняется по ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).

По версии следствия, обвиняемый выполнял роль «курьера» в группе телефонных мошенников, которые звонили пожилым людям, сообщая заведомо ложную информацию о том, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие, виновниками которых они являлись. Они убеждали пожилых людей передать денежные средства для урегулирования вопроса с пострадавшими гражданами. Обвиняемый, выступая посредником, получал от пожилых граждан денежные средства, которые в последующем по указанию неизвестных ему лиц перечислял в их адрес с помощью терминалов. Общая сумма причиненного гражданам материального ущерба составила более 2 млн. рублей, — сообщили в прокуратуре.

Злоумышленник признал свою вину в полном объеме. С утверждённым обвинительным заключением уголовное дело направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 5 лет. А еще придется вернуть обманутым пенсионерам деньги. Прокуратурой на основании поступивших заявлений от потерпевших проводится работа по подготовке исковых заявлений о взыскании с виновного лица материального ущерба.

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