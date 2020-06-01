В Джанкое по «горячим следам» раскрыли серию краж из автомобилей. «Отличились» симферопольцы

В дежурную часть МО МВД России «Джанкойский» поступил ряд сообщений от жителей Джанкоя о кражах имущества из их автомобилей, припаркованных во дворах многоэтажек.

На задержание преступников были брошены все силы оперативных подразделений. В ходе оперативных мероприятий и снятия информации с камер наружного видеонаблюдения был установлен автомобиль, на котором, предположительно, передвигались злоумышленники. По «горячим следам» оперативники установили владельца транспортного средства и место его проживания, где и задержали первого фигуранта. Злоумышленник дал признательные показания. Вскоре было установлено местонахождение и второго соучастника. Задержанными оказались ранее судимые за имущественные преступления 25-летний житель города Симферополя и его 23-летний приятель из Симферопольского района. Оба злоумышленника дали признались в содеянном, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания МО МВД России «Джанкойский» в отношении задержанных возбуждены три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (тайное хищение имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым