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В Джанкое ведется ремонт моста через реку Степная
Фото: минтранс РК

В Джанкое ведется ремонт моста через реку Степная

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 16:23 12.06.2024

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Джанкое ведется ремонт моста через реку Степная. Заказчиком является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Работы будут проводиться в два этапа. В настоящий момент в рамках первого этапа дорожники осуществляют демонтажные работы.

Для восстановления и усиления конструкции моста будет проведен полный комплекс ремонтно-восстановительных работ, включающих в себя усиление металлических пролётных строений, усиление и изменение системы ферм или балок, устройство асфальтобетонного покрытия и установку барьерных и перильных ограждений, — рассказали в республиканском министерстве транспорта.

Общий объем предусмотренных средств на реализацию национального проекта «Безопасные  качественные дороги» на 2024 год составляет около 6 млрд. рублей. К реализации запланировано 53 объекта, в том числе, 25 мостов и мостовых сооружений протяженностью 1092,76 пог.м.

Мосты и мостовые сооружения являются жизненно важными инфраструктурными сооружениями, обеспечивающими мобильность граждан и стабильное комфортное передвижение между населенными пунктами и регионами, − отметил министр транспорта РК Николай Лукашенко. 

 

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