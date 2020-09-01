В Джанкойском филиале АО «Крымхлеб» запущена автоматизированная линия

В Джанкойском филиале АО «Крымхлеб» прошла оптимизация и запущена автоматизированная линия. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Весь управленческий состав АО «Крымхлеб» прошел обучение по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». После чего началась оптимизация Джанкойского филиала. В результате была закуплена новая автоматизированная линия, на которой вместо семи человек в смене теперь работает двое. Освободившиеся сотрудники занимаются упаковкой продукции и приготовлением начинки, — уточнил вице-премьер.

По сообщению директора Джанкойского филиала хлебокомбината Егора Кравченко, оптимизация и автоматизация производства позволит увеличить объем готовой хлебобулочной продукции на 10 процентов. Сейчас в сутки на хлебозаводе производят до 11 тонн изделий из муки. Ассортимент хлебобулочных изделий составляет порядка 40 наименований.

Благодаря новой линии, хлебобулочные изделия теперь формируются с помощью автоматики. Следующий этап модернизации – новые энергоемкие газовые печи. В таких печах можно будет выпекать почти в два раза больше продукции, до 200 кг в час.

Фото: минсельхоз РК.