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В Джанкойском районе будут судить водителя, по вине которого погибла четырехлетняя девочка
Фото: МВД по РК

В Джанкойском районе будут судить водителя, по вине которого погибла четырехлетняя девочка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 19:28 19.11.2020

Джанкойская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4  ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Об этом ДТП — ЗДЕСЬ .

13 августа текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезжей части ул. Гагарина в с. Новосельцево, Джанкойского района, находясь вблизи домовладения №15 не выбрал безопасную скорость автомобиля и допустил наезд на насыпь грунта, находящуюся возле дороги. Мужчина потерял контроль над управляемым им автомобилем «LADA», после заноса автомобиль частично выехал за пределы проезжей части, где находилось 3-е несовершеннолетних детей.  Автомобиль обвиняемого допустил наезд на 4-летнюю девочку, от полученных травм она скончалась на месте происшествия,  две других получили ссадины, — рассказали в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу.

В Джанкойском районе будут судить водителя, по вине которого погибла четырехлетняя девочка

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