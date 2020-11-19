В Джанкойском районе будут судить водителя, по вине которого погибла четырехлетняя девочка

Джанкойская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Об этом ДТП — ЗДЕСЬ .

13 августа текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезжей части ул. Гагарина в с. Новосельцево, Джанкойского района, находясь вблизи домовладения №15 не выбрал безопасную скорость автомобиля и допустил наезд на насыпь грунта, находящуюся возле дороги. Мужчина потерял контроль над управляемым им автомобилем «LADA», после заноса автомобиль частично выехал за пределы проезжей части, где находилось 3-е несовершеннолетних детей. Автомобиль обвиняемого допустил наезд на 4-летнюю девочку, от полученных травм она скончалась на месте происшествия, две других получили ссадины, — рассказали в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу.