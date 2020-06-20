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 В Джанкойском районе строится овощехранилище на 2,5 тысячи тонн

В Джанкойском районе строится овощехранилище на 2,5 тысячи тонн

Опубликовал: CrimeaPRESS в Инвестиции в Крым 11:23 20.06.2020

Специалисты Корпорации развития Республики Крым (КРРК) проверили ход реализации инвестпроекта по созданию крестьянско-фермерского хозяйства «ОФК» в селе Яснополянское, в  Джанкойском районе. Проект предполагает выращивание зерновых и других культур, а также строительство овощехранилища на 2,5 тысячи тонн. В настоящий момент готовность объекта составляет 60%. Кроме того, закуплено навесное и прицепное оборудование, сеялка, трактора. Земельные участки подготовлены под посадку зерновых.

Проект реализуется с незначительным отставанием от графика и без проблемных вопросов и сложностей. Всего инвестор планирует вложить в проект 100 млн. рублей, уже инвестировано более 27 млн. Планируется создать 181 рабочее место, 31 из которых – постоянно, 150 – сезонные. Налоги, предполагаемые к уплате в бюджет Республики Крым и местный бюджет, в течение 6 лет, начиная с даты реализации проекта, составят 54,5 млн. рублей, — отметили в КРРК.

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс остаются одними из самых востребованных направлений для инвестиций в Крыму. КРРК сопровождает 52 инвестпроекта с общим объемом заявленных инвестиций почти 25 млрд. рублей. В ходе их реализации создается порядка 5 тысяч рабочих мест.

 В Джанкойском районе строится овощехранилище на 2,5 тысячи тонн

Фото: минсельхоз РК и КРРК.

В Джанкойском районе строится овощехранилище на 2,5 тысячи тонн

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