В Джанкойском районе «оборотистые торговцы» попались на сбыте краденого

В Джанкойском районе двое мужчин осуждены за продажу украденных ювелирных украшений.

Судом установлено, что осужденные в октябре прошлого года получили от своего знакомого, который ранее осужден, украденные им золотые и серебряные изделия стоимостью более 33 тыс. рублей для последующей продажи. Ювелирные украшения осужденные реализовали за 16 тыс. рублей, а вырученные денежные средства потратили по собственному усмотрению, — рассказали подробности в прокуратуре.

«Оборотистые торговцы» были задержаны сотрудниками МО МВД России «Джанкойский». Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчин к 1 году и 6 месяцам и 1 году и 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев каждого. Приговор в законную силу не вступил.