В этом году крымский парламент планирует рассмотреть 51 законопроект

На заседании Президиума Государственного Совета Республики Крым глава комитета по законодательству Сергей Трофимов представил перспективный план законопроектной работы в 2024 году и рассказал о предлагаемых законопроектах. По предложению субъектов права законодательной инициативы крымский парламент в этом году планирует рассмотреть 51 законопроект, в частности:

— о создании дополнительных условий для развития предпринимательской деятельности инвалидов, в том числе в части установления первоочередного права на предоставление торгового места, которое планируется предоставлять инвалидам боевых действий I или II группы, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении служебно-боевых задач или участии в боевых действиях в ходе специальной военной операции;

— добровольческой (волонтерской) деятельности, относительно поддержки движения со стороны республиканских органов власти;

— предоставлении земельных участков, находящихся в республиканской или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений в части продления сроков (до конца 2024 года) возможности подачи заявления о предоставлении в аренду без проведения торгов земельного участка с видом разрешенного использования, предусматривающим возможность размещения гаражей для хранения автотранспорта граждан, в границах которого расположены гаражи, возведенные членами гаражного кооператива до вступления в силу Федерального конституционного закона (сейчас срок до 1 марта текущего года).

Кроме того, как сообщил Сергей Трофимов, предлагается включить две инициативы: о внесении изменений в статью 8 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и в статью 34 Федерального закона «О виноградарстве и виноделии».

Необходимо отметить, что с 2023 года в законотворческой работе нашего парламента появился новый ориентир – координация законотворческой деятельности новых субъектов Российской Федерации в рамках Рабочей группы, созданной при Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов в правовую систему Российской Федерации. Мы держим данный вопрос на особом контроле и будем оперативно оказывать методологическую помощь нашим коллегами из новых регионов как по организации их внутренней законотворческой работы, так и по взаимодействию с Федеральным Собранием в части подготовки законодательных инициатив. В частности, уже ведется работа по доработке законодательных инициатив Народного Совета ДНР о внесении изменений в федеральное законодательство, — заключил парламентарий.

Он также уточнил, что в 2023 году к рассмотрению Государственным Советом Республики Крым был запланирован 81 законопроект. Вместе с тем, по итогам законодательной деятельности было внесено 130 законопроектов, из них 117 принято.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.