В этом году севастопольские рыбохозяйственные предприятия получили 50 млн рублей

Севастопольскими рыбаками осуществляется вылов промысловой рыбы: хамсы, кильки, ставриды, барабульки.

Несмотря на непростые условия удалось выловить 14 тысяч тонн водных биологических ресурсов. В целом в текущем году запланирован вылов 20 тысяч тонн рыбы. Сумма поддержки из регионального бюджета составила 50 млн рублей, – отмечает директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

За счет средств региональной поддержки четыре рыбохозяйственных предприятия отремонтировали восемь рыболовецких судов. На развитие аквакультуры распределено 3,7 млн рублей на приобретение оборудования.

Кроме того, 24 сентября подписано распоряжение Правительства Российской Федерации о выделении бюджету города средств субсидии в размере 174,16 млн рублей на расходы по оплате труда организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющих рыболовство и аквакультуру в акватории Азовского и Черного морей, – добавила директор департамента.

Также сейчас в трех фермерских хозяйствах содержится поголовье крупного рогатого скота, объем молока составил 160 тонн. Помимо молока, произведено 14 тонн мяса птицы.

Также немаловажно отметить севастопольских пчеловодов. В 2024 году они уже собрали 8 тонн меда, – говорит Наталия Скорюкова.

Сумма государственной поддержки из регионального бюджета по отрасли животноводства составляет 11 млн рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

