В этом году в Крыму планируют благоустроить свыше семидесяти общественных территорий

В Крыму в этом году будут продолжены работы по благоустройству общественных мест для отдыха граждан. Улучшение качества городской среды проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Как сообщает Главное управление по реализации национальных проектов, общий объём предусмотренных средств на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году составляет 565,2 млн. рублей.

В 2024 году будет благоустроено 6 общественных территорий, а в рамках заключенного соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым — 65 территорий. Всего до конца года по установленному показателю в Крыму будет создана 71 новая зона отдыха.

Создание комфортных условий пройдет в городах Ялта (Милютинский парк, Пионерский парк и территория по ул. Сеченова), Бахчисарай (сквер по ул. Симферопольская), Евпатория (площадь Фестивальная), Керчь (Казённый парк), Симферополь (Центральный парк культуры и отдыха — Екатериненскоий сад), Алушта (сквер в с. Солнечногорское, территория в с. Нижняя Кутузовка и с. Приветное), Джанкой (сквер «Крымская весна»), Армянск (сквер «Малыш»), Красноперекопск ( 2 этап территории по ул. Калинина, включая часть парка «Культуры и отдыха»), Судак (территории в районе Холма Славы), — перечислили в Главном управлении.

Кроме того, определены и районные муниципальные образования, в которых пройдут масштабные мероприятия по ремонту и иным видам работ, направленных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», а именно в районах:

Бахчисарайском (парк отдыха в районе памятника «Скорбящая мать» в с. Табачное и территории набережной и прилегающих пешеходных зон в с. Песчаное),

Белогорском (территория в с. Васильевка (2 этап) и в г. Белогорск),

Джанкойском (парк в пгт. Азовское),

Кировском (парк «Солнечный» в с. Первомайское, сквер «Покровский» в с. Новопокровка и сквер «Дружба» в с. Партизаны),

Красногвардейском (парковая зона в с. Петровка, квартал Общественный центр (3 этап),

Нижнегорском (парк в с. Акимовка и с. Зелёное),

Первомайском (парк отдыха «Семья» в с. Алексеевка),

Сакском (сквер Побелы в с. Фрунзе и сквер Гагарина в с. Ивановка),

Симферопольском (территории вблизи ручья «Тобе-Чокрак» в с. Родниково, сквер в с. Перово по ул. Школьная и территория в с. Широкое в районе памятника им. В.И. Ленина),

Раздольненском (сквер памяти воинам Евпаторийского десанта и воинам односельчанам, погибшим в годы ВОВ в с. Чернышево ( 2, 3 участки), сквер Афганцев в пгт. Раздольное и территория парка в центральной части в пгт. Раздольное (2 этап),

Черноморском (пешеходной коммуникации в пгт. Черноморское по ул. Революции, территория, примыкающая к МБОУ «Черноморская средняя школа № 2» в пгт. Черноморское, а также в с. Медведево и с. Новосельское).

Ключевой целью регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» является повышение качества городской среды и увеличение количества граждан, участвующих в решении вопросов благоустройства территорий.

Его основная задача – преобразить архитектурный вид городов и сделать их комфортнее для жизни региона.

В текущем году на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» будет проходить онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства на 2025 год, в котором каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за то общественное пространство, которое, по их мнению, больше всего нуждается в обновлении.

Фото и материалы: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный офис).