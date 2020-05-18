В Евпатории автобусы будут курсировать в соответствии с новым расписанием

Администрацией Евпатории совместно с перевозчиками разработаны расписания движения автобусов с целью обеспечения перевозочного процесса и минимизации загрузки транспортных средств на период повышенной готовности на территории Крыма.

С 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в обычном режиме, в промежутке с 10:00 до 17:00 движение автобусов с интервалом 25-30 мин. Также проводится мониторинг пассажиропотока, при его увеличении будет возобновлена работа трамваев, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.