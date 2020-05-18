Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Транспорт Крыма | В Евпатории автобусы будут курсировать в соответствии с новым расписанием

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Евпатории автобусы будут курсировать в соответствии с новым расписанием

В Евпатории автобусы будут курсировать в соответствии с новым расписанием

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 20:24 18.05.2020

Администрацией Евпатории совместно с перевозчиками разработаны расписания движения автобусов с целью обеспечения перевозочного процесса и минимизации  загрузки транспортных средств на период повышенной готовности на территории Крыма.

С 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в обычном режиме,  в промежутке с 10:00 до 17:00  движение автобусов с интервалом 25-30 мин. Также  проводится мониторинг пассажиропотока, при его увеличении будет возобновлена работа трамваев, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.

В Евпатории автобусы будут курсировать в соответствии с новым расписанием

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.