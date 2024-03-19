Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | В Евпатории два друга избили до смерти собутыльника
актуально в республике
В Евпатории два друга избили до смерти собутыльника
Фото: krasrab.ru

В Евпатории два друга избили до смерти собутыльника

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:40 19.03.2024

В Евпатории два местных жителя отправятся в колонию за избиение мужчины, который скончался от полученных травм. Мужчины признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что осужденные в апреле 2023 года, находясь в одной из квартир в поселке Новоозерное, в ходе ссоры с потерпевшим на почве личных неприязненных отношений нанесли последнему множественные удары по телу, в том числе утюгом. В результате действий осужденных  пострадавшему причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он впоследствии скончался, — сообщили в прокуратуре.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил виновных к 4 и 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии и в исправительной колонии строгого режима.

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
суды в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.