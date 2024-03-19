В Евпатории два друга избили до смерти собутыльника

В Евпатории два местных жителя отправятся в колонию за избиение мужчины, который скончался от полученных травм. Мужчины признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что осужденные в апреле 2023 года, находясь в одной из квартир в поселке Новоозерное, в ходе ссоры с потерпевшим на почве личных неприязненных отношений нанесли последнему множественные удары по телу, в том числе утюгом. В результате действий осужденных пострадавшему причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он впоследствии скончался, — сообщили в прокуратуре.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил виновных к 4 и 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии и в исправительной колонии строгого режима.