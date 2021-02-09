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В Евпатории готовят к запуску Дворец спорта
фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

В Евпатории готовят к запуску Дворец спорта

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:38 09.02.2021

В Евпатории завершены работы по реконструкции Дворца спорта.

Совсем немного времени осталось до запуска нашего обновленного Дворца спорта и нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Туда уже доставили мебель. Сегодня рабочие приступили к её сборке и установке, — цитирует Отдел по связям с общественностью и СМИ главу администрации города Романа Тихончука.

В реконструируемом корпусе оборудованы залы для художественной и спортивной гимнастики, тренажерный зал и большой зал для игровых видов спорта.

На объекте смонтированы пожарная сигнализация и система дымоудаления (комплекс вентиляций, который создаёт условия для эвакуации людей в случае пожара), а также система экстренного оповещения.

Напомним, что реконструкция Дворца спорта проводилась в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Спорт—норма жизни» и Федеральной целевой программы «Развития физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы».

В Евпатории готовят к запуску Дворец спорта

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