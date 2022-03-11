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В Евпатории мужчина захватил заложницу в гостинице и угрожал «все взорвать»
Фото: УФСБ

В Евпатории мужчина захватил заложницу в гостинице и угрожал «все взорвать»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:12 11.03.2022

Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов задержали в Евпатории мужчину, взявшего в заложники в гостиничном номере женщину и угрожавшего взорвать отель. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по РК и г. Севастополю.

11 марта, в 8:20 на номер 112 поступил звонок от неизвестного гражданина, который заявил, что «хочет увидеть начальника отдела полиции». В случае невыполнения его требований грозился «все взорвать».

Прибывшие на место сотрудники спецслужб обнаружили, что преступник забаррикадировался в одном из гостиничных номеров, удерживая при этом в заложниках женщину и угрожая взорвать здание.

В ходе ведения переговоров преступник потребовал предоставить ему машину, на которой он беспрепятственно уедет вместе с удерживаемым заложником. При попытке сесть в автомобиль злоумышленник был задержан, — говорится в сообщении.

Уточняется, что звонивший находится в гостинице Евпатории, расположенной в пятиэтажном доме на улице имени 60-тилетия ВЛКСМ. Правоохранительными органами была проведена эвакуация жильцов дома.

Установлено, что указанное лицо является 24-летним жителем города. По внешним признакам, гражданин находился под сильным наркотическим опьянением. Удерживаемая в заложниках женщина — жительница Евпатории, 1998 года рождения, — не пострадала. Взрывчатых веществ на территории здания не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — уточнили в УФСБ.

 

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