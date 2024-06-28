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В Евпатории наказали наркосбытчиков. Суд был строг, но справедлив

В Евпатории наказали наркосбытчиков. Суд был строг, но справедлив

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 17:31 28.06.2024

В Евпатории к длительным срокам лишения свободы приговорены жители региона за попытки сбыть синтетические наркотики. Судом установлено, что трое осужденных стали участниками организованной преступной группы.

Согласно отведенным ролям они получали от куратора координаты с оптовыми партиями наркотических средств, после чего расфасовывали их на мелкие дозы и помещали в тайники, координаты которых отправляли куратору.

В период с октября по декабрь 2023 года они получили порядка 242 г N-метилэфедрона, который попытались сбыть, успев оборудовать 8 тайников. После чего они были задержаны сотрудниками органов внутренних дел. В ходе проведения следственных действия по месту жительства осужденных и при них было обнаружено 96 фольгированных свертков, содержащих 237 г N-метилэфедрона, — сообщили в крымской прокуратуре.

В Евпатории наказали наркосбытчиков. Суд был строг, но справедлив

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновным к различным срокам лишения свободы от 6 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительных колониях общего и строгого режимов.

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В Евпатории наказали наркосбытчиков. Суд был строг, но справедлив

Фото: прокуратура РК.

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