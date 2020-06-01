В Евпатории намерены создать бренд города. Объявили конкурс

В Евпатории стартовал конкурс по созданию концепции базовых элементов айдентики (логотипа и слогана) города.

Наличие качественной айдентики – существенное конкурентное преимущество муниципального образования, возможность для более эффективной коммуникации всех целевых аудиторий в социальной, экономической и политической жизни города. Цель данного этапа — выявить лучшие идеи для позиционирования многогранной Евпатории, а также учесть мнения неравнодушных к городу граждан и профессионалов. Конкурсные варианты должны быть ёмкими и лаконичными. Идея бренда должна раскрывать существующие преимущества и особенности Евпатории как города – курорта для семей с детьми («Всероссийская детская здравница»), города с богатой историей, привлекательного для самых разных видов туризма, быть актуальной для различных сегментов аудитории и корректировать воспринимаемый образ Евпатории в благоприятную сторону, — сообщили в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.



Предложения должны быть представлены в электронном виде в формате PDF- или jpeg/jpg-файла и содержать: краткое тезисное описание в произвольной форме сути предлагаемой идеи и её обоснование с чётким указанием уникальности и преимуществ бренда, краткую формулировку идеи, иллюстрации, раскрывающие суть предлагаемой идеи.

Ознакомиться с ПОЛОЖЕНИЕМ О КОНКУРСЕ, скачать заявку можно по ссылке .

Заявки, предложения, вопросы, пожелания направляйте в Туристско-информационный центр Евпатории по адресу: evpabrend@list.ru до 15 июля 2020 года.