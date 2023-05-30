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В Евпатории осудили матерого воришку – за 31 кражу получили 4 года колонии
Фото: МВД

В Евпатории осудили матерого воришку – за 31 кражу получили 4 года колонии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 20:15 30.05.2023

Прокуратура Евпатории поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в совершении 31 эпизода преступлений по ч. 1, п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В суде установлено, что на протяжении полугода подсудимый, находящийся в разных районах города Евпатории, совершил серию краж, в том числе с незаконным проникновением в жилище, похищая при это строительные материалы, бытовые приспособления, велосипеды, личное имущество потерпевших. Ущерб, причиненный гражданам, превысил 700 тыс. рублей. Похищенным имуществом осужденный распоряжался по своему усмотрению. В судебном заседании подсудимый вину признал, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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