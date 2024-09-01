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В Евпатории открылась фотовыставка «Жена и мать Героя. »

В Евпатории открылась фотовыставка «Жена и мать Героя. Крым»

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 12:31 01.09.2024

Дата публикации: 29В Евпатория открылась вторая уличная фотовыставка «Жена и мать Героя. Крым», посвященная женщинам, чьи родные являются участниками специальной военной операции.

Фотопроект реализуется по поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова совместно с Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым и Региональной общественной организацией «Центр гражданских инициатив поддержки и помощи семей участников специальной военной операции «Жена и мать Героя. Крым» с целью популяризации принципов патриотического воспитания и любви к своей Родине. В экспозиции, которая разместилась на улице Дувановской возле краеведческого музея, представлены 20 фотографий жен и матерей в военной форме своих супругов и сыновей. Каждый снимок сопровождают письма, которые они посвятили своим героям. В них – слова гордости, поддержки, любви, благодарности и веры, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории. 

В Евпатории открылась фотовыставка «Жена и мать Героя. Крым» В Евпатории открылась фотовыставка «Жена и мать Героя. Крым» В Евпатории открылась фотовыставка «Жена и мать Героя. Крым» В Евпатории открылась фотовыставка «Жена и мать Героя. Крым» В Евпатории открылась фотовыставка «Жена и мать Героя. Крым» В Евпатории открылась фотовыставка «Жена и мать Героя. Крым»

Выставку посетил глава администрации Евпатории Александр Юрьев. По его словам, фотопроект нашел отклик в сердцах граждан. Он также отметил, что сейчас поддержка семей военнослужащих очень важна.

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Портреты женщин можно посмотреть до 23 сентября.

СПРАВКА. Первая фотовыставка «Жены героев» прошла в сентябре 2022 года в Самаре и получила положительную оценку Президента Российской Федерации Владимир Путина. За короткий срок выставка переросла в федеральный проект.

Напомним, впервые выставка «Жена и мать Героя. Крым» прошла в Евпатории с 21 ноября по 4 декабря.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

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