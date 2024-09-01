Фотопроект реализуется по поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова совместно с Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым и Региональной общественной организацией «Центр гражданских инициатив поддержки и помощи семей участников специальной военной операции «Жена и мать Героя. Крым» с целью популяризации принципов патриотического воспитания и любви к своей Родине. В экспозиции, которая разместилась на улице Дувановской возле краеведческого музея, представлены 20 фотографий жен и матерей в военной форме своих супругов и сыновей. Каждый снимок сопровождают письма, которые они посвятили своим героям. В них – слова гордости, поддержки, любви, благодарности и веры, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории.

Выставку посетил глава администрации Евпатории Александр Юрьев. По его словам, фотопроект нашел отклик в сердцах граждан. Он также отметил, что сейчас поддержка семей военнослужащих очень важна.

Портреты женщин можно посмотреть до 23 сентября.

СПРАВКА. Первая фотовыставка «Жены героев» прошла в сентябре 2022 года в Самаре и получила положительную оценку Президента Российской Федерации Владимир Путина. За короткий срок выставка переросла в федеральный проект.

Напомним, впервые выставка «Жена и мать Героя. Крым» прошла в Евпатории с 21 ноября по 4 декабря.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории