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В Евпатории отремонтируют дорожное покрытие на пяти улицах

В Евпатории отремонтируют дорожное покрытие на пяти улицах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 11:44 16.06.2020

В соответствии с соглашением между администрацией города и министерством транспорта РК, за счет средств выделяемой субсидии из бюджета Республики, в рамках реализации Государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым» в 2020 году запланирован ремонт 5 улиц в Евпатории. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Кирилл Вавренюк.

В списке «на ремонт»: ул. Татарская, проезда Межквартальный, ул. Кольцевая, объездная дорога от Новоселовского шоссе до ст. Товарная, проезд от Красноярского шоссе до ул. Загородной. Общая сумма — 19,94 млн. рублей.

Как уточнили в администрации Евпатории, в мае уже проведены работы на проезде Межквартальном. Предприятием-подрядчиком также ведутся работы на объектах «Объездная дорога от Новоселовского шоссе до станции Товарная» и ул. Кольцевая.

Также разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту ул. Чапаева на общую сумму 199 млн.руб. Документация прошла соответствующую экспертизу, нужные средства на капитальный ремонт выделены. В настоящее время ведется подготовка документации по определению подрядчика, — отметил Кирилл Вавренюк.

Положительно решен вопрос и о проведении ремонта ул.Косицкого, ул.Рабочей, ул.Немичевых, ул.Софьи Перовской, ул.Сырникова в пгт.Мирный и ул.Первомайской. Эти работы также должны быть произведены в 2020 году, а сейчас идёт подготовка документации и проектно-изыскательские работы.

В Евпатории отремонтируют дорожное покрытие на пяти улицах

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