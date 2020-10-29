В Евпатории пьяная драка привела к трагедии

В Евпатории суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в начале июля текущего года, недалеко от Мойнакского парка в г. Евпатории между подсудимым и потерпевшим, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил своего знакомого не менее 4 раз кулаками по лицу. От полученных повреждений потерпевший на следующий день скончался в учреждении здравоохранения, — сообщили в прокуратуре.

Приговором Евпаторийского городского суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.