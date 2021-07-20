penoplex
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | В Евпатории посетитель бара разругался с женщиной-барменом. Дошло до вызова Росгвардии

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Евпатории посетитель бара разругался с женщиной-барменом. Дошло до вызова Росгвардии

В Евпатории посетитель бара разругался с женщиной-барменом. Дошло до вызова Росгвардии

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:04 20.07.2021

Наряд вневедомственной охраны войск Росгвардии, находясь ночью на маршруте патрулирования, получил информацию от дежурного пульта централизованного наблюдения о том, что в одном из заведений общественного питания сработала кнопка тревожной сигнализации.

На месте инцидента росгвардейцы установили, что один из посетителей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, инициировал конфликт с женщиной-барменом, осыпал ее нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Патрульный экипаж Росгвардии задержал 34-летнего дебошира, который, как выяснилось, неоднократно попадал в поле зрение правоохранителей за совершение административных правонарушений. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции, — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.

 

В Евпатории посетитель бара разругался с женщиной-барменом. Дошло до вызова Росгвардии

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.