В Евпатории посетитель бара разругался с женщиной-барменом. Дошло до вызова Росгвардии

Наряд вневедомственной охраны войск Росгвардии, находясь ночью на маршруте патрулирования, получил информацию от дежурного пульта централизованного наблюдения о том, что в одном из заведений общественного питания сработала кнопка тревожной сигнализации.

На месте инцидента росгвардейцы установили, что один из посетителей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, инициировал конфликт с женщиной-барменом, осыпал ее нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Патрульный экипаж Росгвардии задержал 34-летнего дебошира, который, как выяснилось, неоднократно попадал в поле зрение правоохранителей за совершение административных правонарушений. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции, — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.

