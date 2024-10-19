В Евпатории презентовали историко-документальную выставку «Крым в истории России»

В музее Крымской войны открылась историко-документальная выставка «Крым в истории России». Она приурочена к 10-й годовщине воссоединения полуострова с Россией и является совместным проектом Федерального архивного агентства и Государственного комитета по делам архивов Республики Крым.
В экспозиции представлено около 400 документов из фондов архивов Российской Федерации и Республики Крым. Выставка знакомит с уникальными документальными источниками, фотографиями, графическими работами, рассказывает о единой истории Крыма и России, начиная с периода Крымского ханства и заканчивая событиями марта 2014 года. Евпатория стала вторым крымским городом после Симферополя, в котором проходит данная выставка, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.
В мероприятии приняла участие глава города Галина Герасимова. Она отметила, что представленные архивные документы позволяют посетителям окунутся в прошлое, получше узнать многовековую историю своего края и страны и понять его важную роль в истории России.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
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С тегами: выставки Крыма