В Евпатории презентовали выставку «Голгофа России»

Выставка будет работать до 22 февраля.

СПРАВКА. 5 (17) февраля 1855 года получив приказ штурмовать Евпаторию, Степан Хрулев уничтожил вдвое больше солдат и офицеров противника, атакуя вдвое меньшими силами. Отступив, он сумел сохранить русское воинство от напрасных потерь. В марте 1855 года его назначили начальником 3,4 и 5 отделений оборонительной линии и комендантом корабельной стороны Севастополя.

Хрулев имел славу «солдатского» генерала и за заботу о подчиненных получил прозвание «старатель». Среди его подвигов – знаменитая битва за батарею Жерве.

В 1870 году Степана Хрулева похоронили по его завещанию на Братском кладбище в Севастополе, написав на памятнике: «Подвиньтесь, братцы, лягу вместе с вами».

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории