В Евпатории презентовали выставку «Голгофа России»

В Свято-Николаевском соборе открылась историко-документальная выставка «Голгофа России». Она знакомит с уникальным военным некрополем в Севастополе – Братским кладбищем. В Евпатории экспозиция проводится в рамках мероприятий, посвященных 170-летию битвы за город русских войск под командованием генерала Степана Хрулева – одного из главных героев Крымской войны.
Ее автором является член Союза журналистов России Анастасия Кузнецова. Выставка подготовлена совместно с председателем севастопольского Союза журналистов, капитаном 1 ранга запаса Сергеем Горбачевым.
На архивных снимках запечатлены главные события истории военного некрополя учрежденного по указу вице-адмирала Владимира Корнилова.
Название выставки – неслучайно. В виде Голгофы над Братским кладбищем в 1870 году был построен пасхальный храм в честь Святителя Николая как главный памятник всем павшим в Крымскую войну и при первой обороне Севастополя, – отметила Анастасия Кузнецова.
Кроме того, она добавила, что в экспозиции отражена связь Евпатории и Севастополя. Один из выставочных стендов посвящен двум евпаторийским монументам – Памятнику русским воинам, установленному караимами на могиле солдат, павших при штурме города 5 (17) февраля 1855 года во время Крымской войны, а также памятнику Евпаторийскому десанту.
Евпаторию и севастопольское Братское кладбище соединяет не только бессмертное имя генерала Степана Хрулева. Великая Отечественная война навсегда связала два главных храма в честь святителя Николая, в Евпатории и на севастопольском братском некрополе. Сразу после окончания второго штурма Севастополя, 4 января 1942 года, 76 человек из остатков 8-й бригады морской пехоты Черноморского флота были откомандированы для формирования «особой десантной роты» – они стали участниками легендарного евпаторийского десанта. Незадолго до этого в тяжелейшей битве за 30-ю береговую батарею, 28 декабря 1941 года, несколько часов эти бойцы провели на позициях, сосредоточившись в районе братского кладбища, – пояснила Анастасия Кузнецова.
Выставка будет работать до 22 февраля.
СПРАВКА. 5 (17) февраля 1855 года получив приказ штурмовать Евпаторию, Степан Хрулев уничтожил вдвое больше солдат и офицеров противника, атакуя вдвое меньшими силами. Отступив, он сумел сохранить русское воинство от напрасных потерь. В марте 1855 года его назначили начальником 3,4 и 5 отделений оборонительной линии и комендантом корабельной стороны Севастополя.
Хрулев имел славу «солдатского» генерала и за заботу о подчиненных получил прозвание «старатель». Среди его подвигов – знаменитая битва за батарею Жерве.
В 1870 году Степана Хрулева похоронили по его завещанию на Братском кладбище в Севастополе, написав на памятнике: «Подвиньтесь, братцы, лягу вместе с вами».
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
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