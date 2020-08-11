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В Евпатории продолжается строительство семейного микрорайона
Фото: пресс-служба КРРК

В Евпатории продолжается строительство семейного микрорайона

Опубликовал: CrimeaPRESS в Инвестиции в Крым 11:34 11.08.2020

В Евпатории инвестор ООО «СК «Консоль-Строй ЛТД» продолжает строительство семейного микрорайона. Проект сопровождает Корпорация развития Республики Крым (КРРК), а курирует министерство экономического развития РК.

Жилищный комплекс «Семейный» предполагает строительство трех девятиэтажных домов, один из которых уже введен в эксплуатацию. В настоящий момент инвестор приступил к разработке проектно-сметной документации на вторую очередь строительства. Также ведутся работы по внутренней отделке квартир, запланированных к передаче администрации Евпатории в рамках частичного исполнения социальных обязательств, — сообщает пресс-служба КРРК.

В будущем комплексе запроектированы площадки для отдыха, занятий спортом, а также паркинг. Плановый объем инвестиций в проект составляет 478 млн. рублей, инвестор уже вложил 170 млн. рублей.

В Евпатории продолжается строительство семейного микрорайона

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