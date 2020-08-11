В Евпатории продолжается строительство семейного микрорайона

В Евпатории инвестор ООО «СК «Консоль-Строй ЛТД» продолжает строительство семейного микрорайона. Проект сопровождает Корпорация развития Республики Крым (КРРК), а курирует министерство экономического развития РК.

Жилищный комплекс «Семейный» предполагает строительство трех девятиэтажных домов, один из которых уже введен в эксплуатацию. В настоящий момент инвестор приступил к разработке проектно-сметной документации на вторую очередь строительства. Также ведутся работы по внутренней отделке квартир, запланированных к передаче администрации Евпатории в рамках частичного исполнения социальных обязательств, — сообщает пресс-служба КРРК.