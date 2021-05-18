Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Евпатории прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД

crimeapress_news

реклама в крыму
В Евпатории прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД

В Евпатории прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:46 18.05.2021

Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней уроженки Хабаровского края. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).

По версии следствия, в середине марта текущего года обвиняемая после употребления спиртных напитков в одном из местных кафе, управляя автомобилем марки «Сузуки», передвигалась по городу. Женщина была остановлена сотрудниками дорожно-патрульной службы, которые предложили ей пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, от чего она отказалась. При этом ранее злоумышленница была привлечена к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, — рассказали подробности в прокуратуре.

Не желая быть привлеченной к ответственности, обвиняемая передала работнику полиции взятку в виде денежных средств в размере 20 тыс. рублей. От получения незаконного вознаграждения работник полиции отказался и преступные действия женщины пресек.

Прокуратурой города с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.

В Евпатории прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.