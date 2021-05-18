В Евпатории прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД

Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней уроженки Хабаровского края. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).

По версии следствия, в середине марта текущего года обвиняемая после употребления спиртных напитков в одном из местных кафе, управляя автомобилем марки «Сузуки», передвигалась по городу. Женщина была остановлена сотрудниками дорожно-патрульной службы, которые предложили ей пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, от чего она отказалась. При этом ранее злоумышленница была привлечена к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, — рассказали подробности в прокуратуре.

Не желая быть привлеченной к ответственности, обвиняемая передала работнику полиции взятку в виде денежных средств в размере 20 тыс. рублей. От получения незаконного вознаграждения работник полиции отказался и преступные действия женщины пресек.

Прокуратурой города с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.