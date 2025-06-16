В Евпатории проведут выставку-ярмарку сувенирной продукции «Крымский сувенир»

Также в рамках выставки состоится награждение победителей конкурса «Крымский сувенир» в семи номинациях: «Этнографический сувенир», «Сувенир территории», «Музейный сувенир», «Событийный сувенир», «Сувенир-игрушка», «Линейка сувенирной продукции», «Гастрономический сувенир». На конкурс поступило 127 заявок от 54 умельцев и мастеров республики.

Конкурс учрежден Государственным Советом РК по инициативе Министерства курортов и туризма РК и Комитета по курортам и туризму Госсовета РК. «Крымский сувенир» проводится с целью сохранения и возрождения народно-культурных промыслов и ремесленной деятельности, развития туристского потенциала и определения лучших предприятий и мастеров, создающих сувенирную продукцию в Республике Крым.

Качественный сувенир, созданный с любовью к родному краю мастерами, живущими в Крыму — это прекрасный подарок для наших гостей. Такой сувенир сможет сохранить теплые воспоминания и частичку крымского гостеприимства. Важно, что конкурс помогает выявить уникальные изделия и помочь мастерам заявить о себе, а также продемонстрировать многогранность республики — традиции и историко-культурные ценности нашего многонационального региона, — отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма