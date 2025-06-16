Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Выставки Крыма | В Евпатории проведут выставку-ярмарку сувенирной продукции «Крымский сувенир»
Новости Республики
В Евпатории проведут выставку-ярмарку сувенирной продукции «Крымский сувенир»
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

В Евпатории проведут выставку-ярмарку сувенирной продукции «Крымский сувенир»

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 18:27 16.06.2025

20-21 июня будут подведены итоги Первого ежегодного конкурса сувенирной продукции «Крымский сувенир». В Евпатории на маршруте «Малый Иерусалим» состоится выставка-ярмарка работ участников конкурса. Посетителям выставки порядка 100 участников представят разнообразие крымской сувенирной продукции — от традиционных изделий народных промыслов до современных дизайнерских решений. В рамках выставки с 10 часов будут проходить мастер-классы, в том числе по изготовлению глиняных игрушек, изделий из эпоксидной смолы, букетов и купажей из крымских трав и др.

Также в рамках выставки состоится награждение победителей конкурса «Крымский сувенир» в семи номинациях: «Этнографический сувенир», «Сувенир территории», «Музейный сувенир», «Событийный сувенир», «Сувенир-игрушка», «Линейка сувенирной продукции», «Гастрономический сувенир». На конкурс поступило 127 заявок от 54 умельцев и мастеров республики.

Конкурс учрежден Государственным Советом РК по инициативе Министерства курортов и туризма РК и Комитета по курортам и туризму Госсовета РК. «Крымский сувенир» проводится с целью сохранения и возрождения народно-культурных промыслов и ремесленной деятельности, развития туристского потенциала и определения лучших предприятий и мастеров, создающих сувенирную продукцию в Республике Крым.

Качественный сувенир, созданный с любовью к родному краю мастерами, живущими в Крыму — это прекрасный подарок для наших гостей. Такой сувенир сможет сохранить теплые воспоминания и частичку крымского гостеприимства. Важно, что конкурс помогает выявить уникальные изделия и помочь мастерам заявить о себе, а также продемонстрировать многогранность республики — традиции и историко-культурные ценности нашего многонационального региона, — отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.