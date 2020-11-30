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В Евпатории снимают фильм о военных корреспондентах

В Евпатории снимают фильм о военных корреспондентах

Опубликовал: КрымPRESS в События в Крыму 19:42 30.11.2020

Кинокомпания «Кино Альянс» совместно с киностудией «Ленфильм» приступили к производству нового телевизионного фильма в постановке режиссера Дениса Нейманда.

Для съёмок некоторых сцен были выбраны улочки Евпатории. Фильм рассказывает о нелёгкой работе военных корреспондентов в горячих точках. В главных ролях – Виктория Маслова и Илья Шакунов, — сообщили в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.

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фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

В Евпатории снимают фильм о военных корреспондентах

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