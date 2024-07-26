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В Евпатории состоится патриотическая акция «Наше»

В Евпатории состоится патриотическая акция «Наше»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:13 26.07.2024

В воскресенье, 4 августа, в Евпатории во второй раз пройдет патриотическая акция «Наше». Ее организатором выступает благотворительный фонд «Добро Мира – Волонтеры Крыма» при поддержке администрации Евпатории и Евпаторийского городского совета.

Целью мероприятия является популяризация патриотизма и милосердия, формирование чувства преданности и любви к своему Отечеству, привлечение общественности города, особенно подрастающего поколения, к добровольческой и волонтерской деятельности для поддержки воинов специальной военной операции. Как рассказала инициатор акции, куратор благотворительного фонда «Добро Мира – Волонтеры Крыма» в западном Крыму Юлия Коба, на площадке проведения мероприятия будут работать фотозоны, пройдут беспроигрышная лотерея и выступления творческих коллективов города. Маленькие посетители смогут принять участие в необычных мастер-классах и бесплатно полакомиться мороженым. Также в рамках акции состоится благотворительная ярмарка. Все собранные средства будут направлены на приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для госпиталей и медицинских подразделений, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории. 

Акция начнется в 16.30 в сквере Ашика Умера.

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Напомним, впервые патриотическая акция «Наше» состоялась в Евпатории 26 августа 2023 года, по ее итогам удалось собрать 150,7 тыс. рублей. На вырученные средства удалось купить для военных 5 портативных электростанций и медикаменты.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

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