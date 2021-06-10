В Евпатории сотрудники Росгвардии пресекли кражу раньше, чем потерпевший обнаружил пропажу имущества

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования одного из районов Евпатории обратил внимание на подозрительного гражданина, который в спешке прятал что-то себе в сумку на автомобильной парковке.

При виде патрульного автомобиля злоумышленник попытался скрыться, однако росгвардейцы задержали 44-летнего злоумышленника и передали его прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что автомагнитолу и блок управления климат-контролем подозреваемый демонтировал и похитил из взломанного им автомобиля, владелец которого, как оказалось, не подозревал о том, что из принадлежащего ему транспортного средства на парковке совершена кража, — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.

