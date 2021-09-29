В Евпатории в рамках акции «Белый цветок» собрали почти 1 миллион рублей

В Евпатории, 25 сентября, прошла ежегодная масштабная благотворительная акция добра и милосердия «Белый цветок».

Во время акции удалось собрать 980 850 рублей. В этом году все собранные средства будут направлены на нужды благотворительных фондов «Будем милосердны», «Сердце Крыма» и Крымского детского хосписа, которые оказывают такую необходимую поддержку крымским и евпаторийским детям, нуждающимся в медицинской помощи, — сообщили организаторы.

В рамках мероприятия жители и гости Евпатории за пожертвование могли получить множество товаров ручной работы. Для маленьких евпаторийцев прошли различные познавательные мастер-классы, на сцене выступали лучшие творческие коллективы города.

Очень много людей посетило сегодняшнее мероприятие и поддержало его. Совместно было собрано 980 850 рублей. Это даже больше, чем в прошлом году! Приятно видеть и осознавать, что в Евпатории проживает столько неравнодушных жителей с добрыми сердцами. Спасибо! — говорит Глава города Евпатории Олеся Харитоненко.

Организатором акции выступил благотворительный фонд «Сердце Крыма» при поддержке Евпаторийского городского совета и администрации города.

Информация и фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации г. Евпатории