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В Евпатории воздвигнут храм-часовню в честь Святой блаженной Ксении Петербургской

В Евпатории воздвигнут храм-часовню в честь Святой блаженной Ксении Петербургской

Опубликовал: КрымPRESS в Храмы Крыма 12:19 12.06.2020

​В Евпатории на городском гражданском кладбище по Мирновскому шоссе заложена капсула с грамотой в основание храма-часовни, который будет воздвигнут по благословлению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в честь Святой блаженной Ксении Петербургской.​

Этого исторического события для города мы ждали практически шесть лет, ведь это первое кладбище в Евпатории, где будет храм-часовня, – цитирует  Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории главу города Олесю Харитоненко.

Чин освящения закладного камня и водружение креста на месте строительства нового храма возглавил Преосвященнейший Каллиник, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской и Крымской епархии.

Сегодня великое торжество для града Евпаторийского. У православных ныне с этого дня будет возможность отпевания и прощания, как подобает христианам, в часовне-храме, которая будет располагаться на этом святом месте – кладбище. Здесь каждый стремится почтить своих отошедших ко Господу предков. Вскоре прихожане смогут зайти в этот храм, помолиться пред престолом Бога Всевышнего, поставить свечи и написать записки об упокоении своих сродников, – сказал владыка.

В Евпатории воздвигнут храм-часовню в честь Святой блаженной Ксении Петербургской В Евпатории воздвигнут храм-часовню в честь Святой блаженной Ксении Петербургской В Евпатории воздвигнут храм-часовню в честь Святой блаженной Ксении Петербургской В Евпатории воздвигнут храм-часовню в честь Святой блаженной Ксении Петербургской В Евпатории воздвигнут храм-часовню в честь Святой блаженной Ксении Петербургской

фото: Елена ФИЛАТОВА,  Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

В Евпатории воздвигнут храм-часовню в честь Святой блаженной Ксении Петербургской

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