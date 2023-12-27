В Евпатории вынесен приговор по уголовному делу о телефонном мошенничестве

Прокуратура Евпатории поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Сакского района. Он признан виновным по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Судом установлено, что подсудимый выполнял функцию курьера в группе телефонных мошенников, которые звонили престарелым жителям городов Евпатории и Саки и сообщали им о том, что их родственники или знакомые стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. Участники группы убеждали пенсионеров, что они должны предать денежные средства для возмещения причиненного вреда потерпевшим в ДТП. Подсудимый встречался с пенсионерами, которые передавали ему свои сбережения, — сообщили в республиканской прокуратуре.

Таким образом участники преступной группы похитили у 4 граждан более 700 тыс. рублей.

Незаконные действия осужденного пресечены сотрудниками органов внутренних дел.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Иски прокурора, предъявленные в интересах пожилых граждан, удовлетворены судом в полном объеме.