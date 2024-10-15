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В Евпатории за повторное пьяное вождение у местного жителя конфискован автомобиль

В Евпатории за повторное пьяное вождение у местного жителя конфискован автомобиль

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 17:57 15.10.2024

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