В Евпатории за повторное пьяное вождение у местного жителя конфискован автомобиль

Прокуратура Евпатории поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Судом установлено, что мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вновь в июле текущего года после употребления алкоголя стал управлять автомобилем «Форд Мондео». Двигаясь по улице Полупанова, он был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, после прохождения медицинского освидетельствования состояние опьянения осужденного подтвердилось, — сообщили в надзорном ведомстве.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 100 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Автомобиль «Форд Мондео», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.

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