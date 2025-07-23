В Евпатории задержали подозреваемого в убийстве. По горячим следам

Ночью в Евпатории произошел инцидент, который завершился трагически. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в убийстве, действуя по горячим следам.
Поздним вечером к патрульно-постовой службе обратился прохожий, сообщивший о конфликте у одного из кафе. По словам очевидца, в результате стычки один из участников получил ножевое ранение. Незамедлительно прибывший на место происшествия патруль обнаружил пострадавшего, которому уже оказывали первую помощь прибывшие медики. Подозреваемого удалось задержать в служебном помещении одного из близлежащих магазинов. Им оказался 22-летний местный житель. В ходе досмотра у молодого человека был изъят нож, который, по предварительным данным, стал орудием преступления, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Действия евпаторийца привели к трагическим последствиям: 33-летний пострадавший скончался в реанимационном отделении больницы, не приходя в сознание.
Собранные сотрудниками материалы переданы в органы Следственного комитета.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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