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В Евпатории заработал ПЦР – отдел клинико–диагностической лаборатории

В Евпатории заработал ПЦР – отдел клинико–диагностической лаборатории

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:22 24.02.2021

В Евпатории ПЦР – отдел, где проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию — заработал  на базе клинико-диагностической лаборатории в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница. По словам главного врача заведения Александра Шевцова, закупленное современное оборудование и расходные материалы позволяют проводить до 150 исследований в день. Срок готовности результата не превышает одних суток. Вместе с тем, в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» для ПЦР-отдела ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» будет закуплено дополнительное оборудование, что позволит увеличить количество диагностических исследований, проводимых в сутки.

В Евпатории заработал ПЦР – отдел клинико–диагностической лаборатории

Для работы в ПЦР-отделе клинико-диагностической лаборатории профильное обучение прошли 2 врача, 3 медицинские сестры и 1 санитарка. Все они имеют соответствующие сертификаты, подтверждающие уровень квалификации.

Специалисты ПЦР – отдела на бесплатной основе проводят лабораторные исследования у пациентов с признаками вирусной инфекции, у медицинских работников, выполняющих служебные обязанности в «красной зоне» и медицинских работников, имевших контакты с инфицированными лицами. Кроме того, проводятся исследования в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

В Евпатории заработал ПЦР – отдел клинико–диагностической лабораторииВ Евпатории заработал ПЦР – отдел клинико–диагностической лаборатории

фото и информация: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Евпатории заработал ПЦР – отдел клинико–диагностической лаборатории

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