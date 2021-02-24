В Евпатории заработал ПЦР – отдел клинико–диагностической лаборатории

В Евпатории ПЦР – отдел, где проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию — заработал на базе клинико-диагностической лаборатории в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница. По словам главного врача заведения Александра Шевцова, закупленное современное оборудование и расходные материалы позволяют проводить до 150 исследований в день. Срок готовности результата не превышает одних суток. Вместе с тем, в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» для ПЦР-отдела ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» будет закуплено дополнительное оборудование, что позволит увеличить количество диагностических исследований, проводимых в сутки.

Для работы в ПЦР-отделе клинико-диагностической лаборатории профильное обучение прошли 2 врача, 3 медицинские сестры и 1 санитарка. Все они имеют соответствующие сертификаты, подтверждающие уровень квалификации.

Специалисты ПЦР – отдела на бесплатной основе проводят лабораторные исследования у пациентов с признаками вирусной инфекции, у медицинских работников, выполняющих служебные обязанности в «красной зоне» и медицинских работников, имевших контакты с инфицированными лицами. Кроме того, проводятся исследования в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

фото и информация: пресс-служба Министерства здравоохранения РК