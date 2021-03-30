Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В евпаторийском санатории «Прибой» открыто отделение медицинской реабилитации после СOVID-19

crimeapress_news

реклама в крыму
В евпаторийском санатории «Прибой» открыто отделение медицинской реабилитации после СOVID-19

В евпаторийском санатории «Прибой» открыто отделение медицинской реабилитации после СOVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:48 30.03.2021

На базе евпаторийского санатория «Прибой» открыто стационарное отделение медицинской реабилитации взрослых пациентов с соматическими заболеваниями, перенесшими новую коронавирусную  инфекцию СOVID-19, на 60 коек. Об этом сообщил директор учреждения Николай Папенин. Медицинская реабилитация проводится при условии стабильности клинического состояния пациента и наличия реабилитационного потенциала, когда риск развития осложнений не превышает перспективу восстановления функций, на основании установленного реабилитационного диагноза.

В евпаторийском санатории «Прибой» открыто отделение медицинской реабилитации после СOVID-19

Как рассказал Николай Папенин, для рассмотрения вопроса плановой госпитализации врачебной комиссией на предмет показаний и противопоказаний, пациенту необходимо направить на электронный адрес учреждения san.priboy@mail.ru отсканированные документы, перечень которых определен приказом Минздрава РК от 24.02.2021 № 502. Направление в отделение медицинской реабилитации санатория может быть также выдано медицинской организацией по месту жительства.

Отделение принимает пациентов, не имеющих противопоказаний для направления на медицинскую реабилитацию, нуждающихся в круглосуточном медицинском наблюдении и помощи при самообслуживании, перемещении и коммуникации, а также нуждающихся в проведении реабилитационных мероприятий в интенсивном режиме (ежедневный комплекс реабилитационных мероприятий продолжительностью не менее трех часов), — уточнили в республиканском минздраве.

В евпаторийском санатории «Прибой» открыто отделение медицинской реабилитации после СOVID-19

По словам директора санатория «Прибой», в день поступления в отделение пациент осматривается специалистами мультидисциплинарной реабилитацонной команды (МДКР), которые оценивают реабилитационный статус пациента и его динамику, устанавливают реабилитационный диагноз, определяют реабилитационный потенциал, определяют цель проведения реабилитационных мероприятий, назначают дополнительные обследования (по показаниям).

Специалисты МДКР составляют индивидуальную программу медицинской реабилитации пациента, включающую в себя такие методики медицинской реабилитации (с учетом показаний и противопоказаний) как дыхательная гимнастика, лечебная гимнастика, упражнения для восстановления функции мышц, аппаратная физиотерапия  — фонорез с лекарством, ингаляции с лекарственными препаратами, дыхательные тренажеры. Назначается массаж грудной клетки, который способствует восстановлению дренажной функции лёгких, уменьшению бронхоспазма, увеличивает подвижность грудной клетки и повышает эластичность плевральных спаек, — рассказал Николай Папенин.

В евпаторийском санатории «Прибой» открыто отделение медицинской реабилитации после СOVID-19

Кроме того, в санатории для преодоления депрессивных и тревожных состояний проводятся занятия с психологом в группах и индивидуально.

В евпаторийском санатории «Прибой» открыто отделение медицинской реабилитации после СOVID-19

Фото: минздрав РК.

В евпаторийском санатории «Прибой» открыто отделение медицинской реабилитации после СOVID-19

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.