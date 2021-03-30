В евпаторийском санатории «Прибой» открыто отделение медицинской реабилитации после СOVID-19

На базе евпаторийского санатория «Прибой» открыто стационарное отделение медицинской реабилитации взрослых пациентов с соматическими заболеваниями, перенесшими новую коронавирусную инфекцию СOVID-19, на 60 коек. Об этом сообщил директор учреждения Николай Папенин. Медицинская реабилитация проводится при условии стабильности клинического состояния пациента и наличия реабилитационного потенциала, когда риск развития осложнений не превышает перспективу восстановления функций, на основании установленного реабилитационного диагноза.

Как рассказал Николай Папенин, для рассмотрения вопроса плановой госпитализации врачебной комиссией на предмет показаний и противопоказаний, пациенту необходимо направить на электронный адрес учреждения san.priboy@mail.ru отсканированные документы, перечень которых определен приказом Минздрава РК от 24.02.2021 № 502 . Направление в отделение медицинской реабилитации санатория может быть также выдано медицинской организацией по месту жительства.

Отделение принимает пациентов, не имеющих противопоказаний для направления на медицинскую реабилитацию, нуждающихся в круглосуточном медицинском наблюдении и помощи при самообслуживании, перемещении и коммуникации, а также нуждающихся в проведении реабилитационных мероприятий в интенсивном режиме (ежедневный комплекс реабилитационных мероприятий продолжительностью не менее трех часов), — уточнили в республиканском минздраве.

По словам директора санатория «Прибой», в день поступления в отделение пациент осматривается специалистами мультидисциплинарной реабилитацонной команды (МДКР), которые оценивают реабилитационный статус пациента и его динамику, устанавливают реабилитационный диагноз, определяют реабилитационный потенциал, определяют цель проведения реабилитационных мероприятий, назначают дополнительные обследования (по показаниям).

Специалисты МДКР составляют индивидуальную программу медицинской реабилитации пациента, включающую в себя такие методики медицинской реабилитации (с учетом показаний и противопоказаний) как дыхательная гимнастика, лечебная гимнастика, упражнения для восстановления функции мышц, аппаратная физиотерапия — фонорез с лекарством, ингаляции с лекарственными препаратами, дыхательные тренажеры. Назначается массаж грудной клетки, который способствует восстановлению дренажной функции лёгких, уменьшению бронхоспазма, увеличивает подвижность грудной клетки и повышает эластичность плевральных спаек, — рассказал Николай Папенин.

Кроме того, в санатории для преодоления депрессивных и тревожных состояний проводятся занятия с психологом в группах и индивидуально.

Фото: минздрав РК.