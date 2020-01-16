В Европе озабочены «широкомасштабной милитаризацией» Крыма

Европейский Союз выражает глубокую обеспокоенность по поводу «широкомасштабной милитаризации» Крыма. Об этом говорится в заявлении, озвученном делегацией ЕС в Вене на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности, сообщает «Укринформ».

Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу широкомасштабной милитаризации Крымского полуострова со стороны России, которая продолжает влиять на безопасность в Черноморском регионе и за его пределами, – говорится в заявлении.

В заявлении также содержатся стандартные: «осуждение агрессии РФ против Украины» и «непризнание аннексии Крыма».

Очевидно, таким образом европейские политики отреагировали на Послание Президента России Федеральному собранию, в частности на слова Путина о том, что Россия смогла впервые в истории стать мировым лидером в сфере вооружения.