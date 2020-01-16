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В Европе озабочены «широкомасштабной милитаризацией» Крыма
Фото: pxhere.com

В Европе озабочены «широкомасштабной милитаризацией» Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:40 16.01.2020

Европейский Союз выражает глубокую обеспокоенность по поводу «широкомасштабной милитаризации» Крыма. Об этом говорится в заявлении, озвученном делегацией ЕС в Вене на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности, сообщает «Укринформ».

Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу широкомасштабной милитаризации Крымского полуострова со стороны России, которая продолжает влиять на безопасность в Черноморском регионе и за его пределами, – говорится в заявлении.

В заявлении также содержатся стандартные: «осуждение агрессии РФ против Украины» и «непризнание аннексии Крыма».

Очевидно, таким образом европейские политики отреагировали на Послание Президента России Федеральному собранию, в частности на слова Путина о том, что Россия смогла впервые в истории стать мировым лидером в сфере вооружения.

Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить, наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме, — эта цитата Путина сейчас широко обсуждается во всем мире.

В Европе озабочены «широкомасштабной милитаризацией» Крыма

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