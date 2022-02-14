В Феодосии местная жительница сняла деньги с банковской карты умершей соседки и… попала под суд

Прокуратура Феодосии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

В суде установлено, что женщина в 2019 году, имея доступ к пенсионной банковской карте, принадлежащей умершей соседке, за которой подсудимая ранее осуществляла уход, обналичила денежные средства в общей сумме 65 тыс. рублей. Указанные денежные средства являлись ежемесячными пенсионными выплатами, перечисляемые Пенсионным фондом Российской Федерации. Вину в инкриминируемом преступлении женщина признала полностью, — сообщили в прокуратуре.

Суд согласился с позицией прокурора и признал подсудимую виновной и приговорил к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 7 месяцев. Заявленный гражданский иск на сумму причинённого ущерба удовлетворен в полном объёме.

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