В Феодосии наказали вымогателя

В Феодосии городским судом постановлен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Судом установлено, что в 2019 году подсудимый и трое его знакомых, которые ранее были осуждены, договорились о вымогательстве денежных средств у жительницы региона. Прибыв на территорию домовладения потерпевшей, мужчины, угрожая ей, потребовали передать права на ½ часть домовладения либо денежные средства в размере 200 тыс. долларов США, высказывая угрозы в отношении нее и ее близких родственников. В течение трех дней указанные граждане продолжали находиться в домовладении потерпевшей, контролируя ее действия и передвижения.

После этого женщина согласилась с незаконными требованиями осужденных, пообещав подписать необходимые документы о передаче права собственности на ½ долю домовладения. Действия осужденных пресечены работниками органов внутренних дел, — сообщили подробности дела в прокуратуре.