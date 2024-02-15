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В Феодосии наказали вымогателя
Иллюстрация: zhukvesti.ru

В Феодосии наказали вымогателя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 12:44 15.02.2024

В Феодосии городским судом постановлен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Судом установлено, что в 2019 году подсудимый и трое его знакомых, которые ранее были осуждены, договорились о вымогательстве денежных средств у жительницы региона.  Прибыв на территорию домовладения потерпевшей, мужчины, угрожая ей, потребовали передать права на ½ часть домовладения либо денежные средства в размере 200 тыс. долларов США, высказывая угрозы в отношении нее и ее близких родственников. В течение трех дней указанные граждане продолжали находиться в домовладении потерпевшей, контролируя ее действия и передвижения.

После этого женщина согласилась с незаконными требованиями осужденных, пообещав подписать необходимые документы о передаче права собственности на ½ долю домовладения. Действия осужденных пресечены работниками органов внутренних дел, — сообщили подробности дела в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Ранее соучастники мужчины были осуждены к 7 и 8 годам лишения свободы в исправительных колониях строгого и особого режимов.

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