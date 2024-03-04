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В Феодосии осудили изобретательного мошенника
Фото: прокуратура РК

В Феодосии осудили изобретательного мошенника

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:58 04.03.2024

Прокуратура города Феодосии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по чч. 2, 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Приговор – условный. Однозначно, судьи подивились изобретательности крымчанина, вроде бы «арендовавшего» чужое авто, но «превратившего» машину… в две… свои машины и… добавившего к этому еще один автомобиль.

Судом установлено, что обвиняемый посредством Интернет-ресурса, предоставляющего услуги размещения объявлений, подыскал автомобиль, который арендовал у потерпевшей. За право пользования транспортным средством мужчина заплатил 5 тыс. рублей вместо обещанных 20 тыс. рублей. Намерений исполнять взятые на себя обязательства осужденный не имел. Арендованное транспортное средство осужденный обменял на 2 автомобиля, принадлежащих иному лицу. Также житель Феодосии от еще одного потерпевшего безвозмездно получил в пользование автомобиль, который передал третьему лицу в счет погашения своих долгов, — сообщили в прокуратуре Крыма.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину признал полностью, возместил причиненный ущерб. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности осужденного и приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно.

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