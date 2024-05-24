В Феодосии по требованию прокуратуры проведут ремонт музея А.С. Грина

Объект культурного наследия регионального значения «Дом-музей А.С. Грина, конец XIX века», расположенный в Феодосии, на улице Галерейной, находится в ненадлежащем техническом состоянии. Это даже не констатация факта, а официальный вывод прокурорской проверки.

Кровля здания имеет частичные разрушения, в том числе продольные трещины, сколы, провисания стропильной системы с многочисленными следами протечек. Более того, полной замены требует система централизованного отопления музея, — цитата из сообщения надзорного ведомства.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с иском к администрации города. Суд иск удовлетворил, фактическое исполнение взято под контроль в прокуратуре Феодосии.

Интересная деталь, история с проверкой тянется с августа прошлого года (читать ЗДЕСЬ). Ремонта тоже год, минимум, теперь придется ждать?