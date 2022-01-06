 В Феодосии появится парк развлечений с акуляриумом - бассейном для рифовых акул

В Феодосии к летнему курортному сезону создадут первый на полуострове развлекательный парк с бассейном для рифовых акул, передает ОТР . Обитателей крымского акуляриума специально доставят из Сингапура.

Парк построят на восточном берегу. С хищными рыбами будет соседствовать питомник для крокодилов, его перевезут из Ялты. На участке в 2 гектара построят также выставочные павильоны и парковку для автомобилей.

Инвестиционный проект уже согласован, уточняет ТАСС . Бизнесмен (основатель ялтинского крокодиляриума) Виктор Жиленко сообщил:

Сейчас мы на этапе подписания договора аренды участка с администрацией Феодосии, затем начнем проектирование, после этого появится понимание, насколько большие помещения можно будет построить. На участке в 2 га разместятся выставочные павильоны и автомобильная парковка. Привезем рифовых акул, есть договоренности с московскими фирмами, которые могут доставить их из Сингапура. Планируем, что в акуляриуме будут 20-30 акул.

В акуляриуме, по его словам, предполагается размещать всех питомцев в крытом помещении с доступом к уличным вольерам на лето. Здесь же планируется ежечасно проводить кормление акул и крокодилов, которое пользуется интересом у туристов.

Глава администрации Феодосии Андрей Лебедев подтвердил ТАСС, что власти города готовы оказывать помощь и поддержку во всех вопросах, которые могут возникнуть при реализации проекта.

Перед нами стоит важная задача — использовать все средства для придания Феодосийскому округу динамики в развитии. А для этого необходимо работать над наполнением бюджета, над привлечением в округ инвесторов с интересными и полезными проектами. Подписание инвестиционного соглашения о строительстве в нашем округе детского тематического парка развлечений — один из шагов в этом направлении, — сказал Лебедев.

Чиновник отметил, что уже реализованные подобные проекты развлекательных парков в других городах стали точками притяжения для туристов.

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