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В Феодосии прокуратура направила в суд уголовное дело о разбойном нападении на отделение банка
Скриншот: камера наблюдения банка

В Феодосии прокуратура направила в суд уголовное дело о разбойном нападении на отделение банка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:27 30.09.2021

Прокуратура Феодосии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.162 УК РФ (разбой).

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в связи с возникшими финансовыми трудностями решил совершить разбойное нападение на отделение банка, расположенное в поселке Орджоникидзе.

В начале июля текущего года, находясь в местном отделении одного из банков, мужчина напал на сотрудницу банка, угрожая ей пневматическим пистолетом. Кассир, испугавшись за жизнь коллеги, сложила денежные средства в размере более 690 тыс. рублей и передала обвиняемому. С похищенным мужчина скрылся с места преступления и распорядился ими по своему усмотрению, — сообщили в прокуратуре РК.

В ходе следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.

В Феодосии прокуратура направила в суд уголовное дело о разбойном нападении на отделение банка

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