реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Феодосии состоялось торжественное открытие Вахты памяти поколений – «Пост № 1»

crimeapress_news



реклама в крыму


В Феодосии состоялось торжественное открытие Вахты памяти поколений – «Пост № 1»

В Феодосии состоялось торжественное открытие Вахты памяти поколений – «Пост № 1»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:46 13.04.2022

12 апреля, в преддверии Дня освобождения города Феодосии от немецко-фашистских захватчиков, у мемориала «Вечный огонь» состоялась торжественная церемония открытия Почетного караула Вахты Памяти поколений – «Пост № 1». В церемонии приняли участие городские власти, общественники, школьники.

В Феодосии состоялось торжественное открытие Вахты памяти поколений – «Пост № 1»

С 12 апреля и до 9 мая, Дня Великой Победы, отряды юных постовых будут ежедневно нести Вахту памяти, напоминая нам о бессмертном подвиге воинов-освободителей, — отметили в администрации Феодосии.

В Феодосии состоялось торжественное открытие Вахты памяти поколений – «Пост № 1»

После приветственных слов почетных гостей мероприятия, минуты молчания в память о погибших воинах, торжественной клятвы юных постовых, на Вахту памяти поколений— Пост № 1 заступил отряд школы № 9.

Узнайте больше:  Власти Крыма: обстановка на полуострове спокойная

В Феодосии состоялось торжественное открытие Вахты памяти поколений – «Пост № 1»

Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному огню и торжественным маршем юнармейцев.

В Феодосии состоялось торжественное открытие Вахты памяти поколений – «Пост № 1»

В Феодосии состоялось торжественное открытие Вахты памяти поколений – «Пост № 1»

В Феодосии состоялось торжественное открытие Вахты памяти поколений – «Пост № 1»

Фото: администрация Феодосии.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.