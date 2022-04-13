В Феодосии состоялось торжественное открытие Вахты памяти поколений – «Пост № 1»

12 апреля, в преддверии Дня освобождения города Феодосии от немецко-фашистских захватчиков, у мемориала «Вечный огонь» состоялась торжественная церемония открытия Почетного караула Вахты Памяти поколений – «Пост № 1». В церемонии приняли участие городские власти, общественники, школьники.

С 12 апреля и до 9 мая, Дня Великой Победы, отряды юных постовых будут ежедневно нести Вахту памяти, напоминая нам о бессмертном подвиге воинов-освободителей, — отметили в администрации Феодосии.

После приветственных слов почетных гостей мероприятия, минуты молчания в память о погибших воинах, торжественной клятвы юных постовых, на Вахту памяти поколений— Пост № 1 заступил отряд школы № 9.

Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному огню и торжественным маршем юнармейцев.

Фото: администрация Феодосии.